Григорчук рассказал, что чувствовал, когда вернулся на стадион Черноморца

У Романа Григорчука ностальгия по "морякам".

"Я думал, как я могу сформулировать эти ощущения. Мне тяжело подобрать слова. Конечно, они были положительны. Я очень рад быть здесь. Для меня, моей команды, к сожалению, мы не выиграли. Это футбол, это жизнь.

[Испытываете ли ностальгию по “Черноморцу” и Одессе] Пожалуй, это будет некорректно. Не могу сказать, что я не скучаю по Одессе, по "Черноморцу". Мне все это родное, я это все чувствую. Перед игрой я думал об этом. Это что-то особенное для меня и моей жизни”.