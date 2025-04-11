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Григорчук рассказал, что чувствовал, когда вернулся на стадион Черноморца
Непривычно находиться в гостевом секторе
фото из свободных источников
У Романа Григорчука ностальгия по "морякам".
"Я думал, как я могу сформулировать эти ощущения. Мне тяжело подобрать слова. Конечно, они были положительны. Я очень рад быть здесь. Для меня, моей команды, к сожалению, мы не выиграли. Это футбол, это жизнь.
[Испытываете ли ностальгию по “Черноморцу” и Одессе] Пожалуй, это будет некорректно. Не могу сказать, что я не скучаю по Одессе, по "Черноморцу". Мне все это родное, я это все чувствую. Перед игрой я думал об этом. Это что-то особенное для меня и моей жизни”.
"Создали моменты, в которых нельзя было не забить. Я не говорю, чтобы много мячей, но чтобы один мяч не забить... Это трудно объяснить. Из стандарта могли пропустить еще один, понимая, что у "Черноморца" это очень сильная сторона и готовясь к этому. Отдаем должное, что мы были готовы к силе "Черноморца" при стандартных положениях. Тем не менее они нам забили. Они могут себе занести плюс”, – рассказал тренер.
ЛНЗ потерпел четыре поражения в последних пяти турах.
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