Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Был один коллектив": Кучер - о первой победе в новой команде
Моряки получили второе дыхание?
Фото: ФК Чорноморець
Александр Кучер объяснил, как "черно-синим" удалось обыграть ЛНЗ.
"3 очка – мы очень довольны. Каждый матч, как последний. Мне очень понравилась команда в матче с ЛНЗ. Был один коллектив, который хочет достигать положительного результата. Они помогали друг другу, отдавались, консервативно сыграли и одержали важную победу. Мы отдали пространство сопернику, чтобы они контролировали мяч, а мы играли вторым номером и на стандартах. Считаю, что на стандартах у нас вышло сыграть, лучше хотелось бы в переходных фазах из обороны в атаку.
Ракицкий – игрок со стажем. К нему прислушиваются, где-то помогает и в быту ребятам. Он нам сейчас помощник”, – отметил тренер.
В субботу одесский клуб сыграет на выезде с "Оболонью".
Популярное сейчас
- Умер легендарный нидерландский тренер, который неоднократно выигрывал трофеи с Реалом
- Сергей Ребров: почему главный тренер сборной Украины должен уйти и кто его удерживает на посту?
- Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN