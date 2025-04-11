  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Был один коллектив": Кучер - о первой победе в новой команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Был один коллектив": Кучер - о первой победе в новой команде

Премьер-лига
Обновлено

Моряки получили второе дыхание?

"Был один коллектив": Кучер - о первой победе в новой команде

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Александр Кучер объяснил, как "черно-синим" удалось обыграть ЛНЗ.

"3 очка – мы очень довольны. Каждый матч, как последний. Мне очень понравилась команда в матче с ЛНЗ. Был один коллектив, который хочет достигать положительного результата. Они помогали друг другу, отдавались, консервативно сыграли и одержали важную победу. Мы отдали пространство сопернику, чтобы они контролировали мяч, а мы играли вторым номером и на стандартах. Считаю, что на стандартах у нас вышло сыграть, лучше хотелось бы в переходных фазах из обороны в атаку.

Ракицкий – игрок со стажем. К нему прислушиваются, где-то помогает и в быту ребятам. Он нам сейчас помощник”, – отметил тренер.

В субботу одесский клуб сыграет на выезде с "Оболонью".

По теме
yellow-arrow
Григорчук рассказал, что чувствовал, когда вернулся на стадион Черноморца
yellow-arrow
ЛНЗ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
yellow-arrow
Эгиналду: Пушич умеет открывать сердце и вдохновляет других его открывать
Александр Кучер Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chornomorets TV
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости