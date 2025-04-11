"Был один коллектив": Кучер - о первой победе в новой команде

Александр Кучер объяснил, как "черно-синим" удалось обыграть ЛНЗ.

"3 очка – мы очень довольны. Каждый матч, как последний. Мне очень понравилась команда в матче с ЛНЗ. Был один коллектив, который хочет достигать положительного результата. Они помогали друг другу, отдавались, консервативно сыграли и одержали важную победу. Мы отдали пространство сопернику, чтобы они контролировали мяч, а мы играли вторым номером и на стандартах. Считаю, что на стандартах у нас вышло сыграть, лучше хотелось бы в переходных фазах из обороны в атаку.

Ракицкий – игрок со стажем. К нему прислушиваются, где-то помогает и в быту ребятам. Он нам сейчас помощник”, – отметил тренер.