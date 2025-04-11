ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 11 апреля стартует 24-й тур УПЛ. В матче-открытии тура ЛНЗ примет на своем поле "Шахтер".

"Фиолетовые" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 25 пунктов. "Горняки" с 47 очками идут на 3-м месте.

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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 24-й тур. 11.04.2025

Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 15:30 "Полесье"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ