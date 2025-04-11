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Может не сыграть с Динамо. Назван характер травмы легионера Черноморца
У одесситов кадровая потеря
Фото: Instagram
Полузащитник "Черноморца" Йон Шпорн получил тяжелую травму в начале матча 23-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:0) после столкновения с игроком соперника Назарием Муравским.
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Как сообщает Sport.ua, у словенца диагностирован отрыв боковой связки коленного сустава. Лечение и восстановление при подобных травмах требует от 6 до 8 недель. Если Шпорн восстановится в минимальные сроки, то сможет вернуться на поле лишь к последнему матчу сезона — против "Александрии" (24 мая). А в игре с "Динамо", которая пройдет на неделю раньше, он точно не сыграет.
В текущем сезоне Шпорн провел 16 матчей за "Черноморец", без результативных действий. В его активе четыре желтые карточки.
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