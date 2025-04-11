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В Кривбассе определили лучшего игрока марта
Выбор болельщиков
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Романчук был признан лучшим игроком команды в марте 2025.
За него проголосовали 62% болельщиков. В топ-5 также вошли Андрей Клищук - 33%, Артур Микитишин - 2%, Глейкер Мендоза - 2% и Бакари Конате - 1%.
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Романчук в трех мартовских матчах УПЛ сыграл от первой до последней минуты. Всего же в активе защитника в текущем сезоне - 16 матчей (плюс 1 игра в Кубке Украины), 1333 минуты на поле (1 предупреждение, 1 удаление).
Также добавим, что в ноябре 2024 года лучшим футболистом красно-белых фаны признали Егора Твердохлеба, в декабре 2024 - Хрвое Илича.
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