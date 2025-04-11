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Фесюн выйдет в старте Шахтера на матч против ЛНЗ
Матч-открытие тура
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 11 апреля стартует 24-й тур УПЛ. В матче-открытии тура ЛНЗ примет на своем поле "Шахтер". Уже стали известны стартовые составы команд.
ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Дайко, Муравский, Кушниренко, Танковский, Яшари, Путря, Пасич, Молло, Момо.
Запасные: Пеньков, Самойленко, Ноникашвили, Бойко, Авагимян, Беннетт, Макуана, Каплиенко, Тилль, Наумец, Эйнел, Салиху.
"Шахтер": Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Энрике, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо,
Запасные: Твардовский, Траоре, Арройо, Швед, Азаров, Грам, Кауан, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.
Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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