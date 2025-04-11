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Кривбасс - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центральный поединок 24-го тура УПЛ. Встреча серебряного и бронзового призеров по итогам прошлой кампании.
В этом же сезоне, на данный момент, киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице, а криворожский "Кривбасс" замыкает топ-5. Первая встреча между командами Александра Шовковского и Юрия Вернидуба проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Тогда, победу одержали именно "бело-синие" - со счетом 2:1.
В целом же, в своей истории наши коллективы провели между собой аж 52 поединка. При этом, криворожанам удалось обыграть столичную команду только дважды.
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- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 24-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Динамо"состоится в субботу, 12-го апреля 2025-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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