Кривбасс - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Центральный поединок 24-го тура УПЛ. Встреча серебряного и бронзового призеров по итогам прошлой кампании.

В этом же сезоне, на данный момент, киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице, а криворожский "Кривбасс" замыкает топ-5. Первая встреча между командами Александра Шовковского и Юрия Вернидуба проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Тогда, победу одержали именно "бело-синие" - со счетом 2:1.

В целом же, в своей истории наши коллективы провели между собой аж 52 поединка. При этом, криворожанам удалось обыграть столичную команду только дважды.

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Поединок 24-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Динамо" состоится в субботу, 12-го апреля 2025-го года, в 13:00 . Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Кривбасс - Динамо Смотреть трансляцию