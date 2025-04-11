УПЛ. ЛНЗ - Шахтер 1:4. Все решилось в первые двадцать минут

В матче 24-го тура ЛНЗ принимал донецкий "Шахтер". До этого тура подопечные Григорчука проиграли две игры подряд и в явно не лучшем настроении подходили к противостоянию с именитым соперником.

От зоны переходных матчей у ЛНЗ был отрыв в четыре очка перед этим туром. Учитывая последние выступления команды из Черкасс - это немного. В каждом следующем туре подопечные Григорчука должны цепляться за очки. "Шахтер" занимает третье место и явно чувствует себя не в своей тарелке. Дончане подходили к этому противостоянию с серией из трех победных встреч. Тем не менее, к игре команды Пушича все еще остается немало вопросов.

По сравнению с прошлым туром у хозяев вместо Эйнела и Тилля в стартовом составе вышли Момо и Молло. У "горняков" отметим дебют за команду в УПЛ голкипера Фесюна. Также в стартовый состав вернулись Педро Энрике, Бондарь, Педриньо и Эгиналду.

Игра началась очень хорошо для гостей. Уже на седьмой минуте подопечные Пушича открыли счет. После передачи Бондаренко метров с 11-ти в верхний угол пробил Марлон - 0:1. Шансов у Кучеренко в этом эпизоде не было. Через три минуты "горняки" увеличили свое преимущество. Игроки ЛНЗ ошиблись при выходе из обороны, и Марлон Гомес, отобрав мяч, выполнил прострел на дальнюю, где Дайко прерывая передачу срезал мяч в собственные ворота - 0:2. Еще до середины тайма "Шахтер" довел счет до разгромного. Эгиналду штрафной сместился под левую и пробивал в дальний угол - Кучеренко справился с этим ударом, но первым на добивании оказался Марлон - 0:3. Дубль для бразильского хавбека и нокаут для команды Григорчука! Такого развития событий мало кто ожидал.

После шокирующих минут хозяева несколько оправились и даже смогли отправить мяч в сетку. Тем не менее, после просмотра VAR был зафиксирован офсайд у Момо и гол отменили. На этом первая половина встречи завершилась. Провальный первый тайм для команды Григорчука, который не оставлял надежды на положительный результат.

Уже в начале второго тайма пришлось вступать в игру Фесюну, когда он парировал удар Эйнела. Стоит отметить хозяев, которые не опустили руки и продолжили бороться. Моменты были, но реализовать их не могли. Гости не играли на удержание счета. Хорошую возможность забить имел Эгиналду, но блестяще сыграл Кучеренко. После перерыва слишком много начали позволять своим соперникам у собственных ворот подопечные Пушича. Второй тайм не превратился в формальность и это важно.

В конце встречи темп уже существенно снизился. На 86-й минуте все же достигли своего хозяева. После подачи с углового Салиху головой пробил в ближний угол - 1:3. Точку в матче в компенсированное время поставилТраоре - 1:4. В итоге, все завершилось победой "Шахтера".

Vbet Лига. 24-й тур

ЛНЗ - "Шахтер" 1:4

Голы: Саліху (86) - Марлон (7, 20), Дайко (10, автогол), Траоре (90+2)

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Муравский (Салиху, 46), Дайко, Драмбаев - Кушниренко (Тилль, 46), Пасич (Эйнел, 46), Яшари, Танковский, Молло (Макуана, 77) - Момо

"Шахтер": Фесюн - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас - Марлон (Назарина, 64), Судаков (Глущенко, 71), Бондаренко, Педриньо (Алиссон, 75), Кевин (Невертон, 75) - Эгиналду (Траоре, 64)