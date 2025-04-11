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В сине-желтых цветах. Шахтер впервые сыграет в третьей форме в матче УПЛ

Премьер-лига

Цвета национального флага

В сине-желтых цветах. Шахтер впервые сыграет в третьей форме в матче УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 11 апреля стартует первый матч 24-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ примет на своем поле "Шахтер". Игра пройдет в Черкассах на стадионе "Черкассы-Арена".

Донецкий клуб впервые сыграет в третьем комплекте формы в рамках поединка чемпионата Украины. Экипировка выполнена в цветах национального флага.

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Ранее "горняки" использовали эту форму только в матчах общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Поединок между ЛНЗ и "Шахтером" начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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