Премьер-лига
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Шахтер за 10 минут забил два гола в ворота ЛНЗ
Дела у хозяев поля идут плохо
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" дважды поразил ворота ЛНЗ в выездном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.
На 7-й минуте открыл счет хавбек "горняков" Марлон Гомес, а еще через три минуты автоголом отличился защитник черкасского клуба Айди Дайко.
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