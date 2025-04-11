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Шахтер за 10 минут забил два гола в ворота ЛНЗ

Премьер-лига

Дела у хозяев поля идут плохо

Шахтер за 10 минут забил два гола в ворота ЛНЗ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" дважды поразил ворота ЛНЗ в выездном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

На 7-й минуте открыл счет хавбек "горняков" Марлон Гомес, а еще через три минуты автоголом отличился защитник черкасского клуба Айди Дайко.

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