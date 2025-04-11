Все ясно? Шахтер забил третий сухой гол ЛНЗ. ВИДЕО

Календарь 24-го тура УПЛ открывается матчем, в котором ЛНЗ принимает "Шахтер".

"Горняки" справились уже в первом тайме. По голу на 7-й и на 10-й минуте поставили Черкассы на грань катастрофы.

Ну а на 20-й Марлон грань этой катастрофы оформил, забив третий гол, вовремя сориентировавшись и сыграв на добивании после удара Эгиналду.

3:0 для "горняков", и в матче все ясно. Почти все.