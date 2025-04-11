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"Он же не просто так к нам пришел", - тренер Шахтера рассказал о готовности Фесюна
Кирилл дебютировал за Шахтер в УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Тренер вратарей "Шахтера" Андрей Пятов оценил тот факт, что голкипер Кирилл Фесюн сыграл свой первый матч за основную команду "горняков" после перехода минувшим летом.
Из-за травмы Дмитрия Ризныка, Фесюн вышелв в старте на матч с ЛНЗ.
"Фесюн готов. Он же не просто так пришел в "Шахтер". Он готов, рвется в бой. Мы пытаемся развивать все его скиллы, он работает.
Конечно, хочу, чтобы Дмитрий поскорее вернулся, но последнее слово за врачами", – сказал Пятов.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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