"Он же не просто так к нам пришел", - тренер Шахтера рассказал о готовности Фесюна

Тренер вратарей "Шахтера" Андрей Пятов оценил тот факт, что голкипер Кирилл Фесюн сыграл свой первый матч за основную команду "горняков" после перехода минувшим летом.

Из-за травмы Дмитрия Ризныка, Фесюн вышелв в старте на матч с ЛНЗ.

"Фесюн готов. Он же не просто так пришел в "Шахтер". Он готов, рвется в бой. Мы пытаемся развивать все его скиллы, он работает.

Конечно, хочу, чтобы Дмитрий поскорее вернулся, но последнее слово за врачами", – сказал Пятов.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.