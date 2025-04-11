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Фесюн без сухаря. ЛНЗ и Шахтер в концовке матча обменялись голами. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

4:1 в пользу Шахтера

Фесюн без сухаря. ЛНЗ и Шахтер в концовке матча обменялись голами. ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 24-го тура УПЛ открывается матчем, в котором ЛНЗ принимает "Шахтер".

Казалось, "горняки" справились уже в первом тайме, забив до перерыва 3 «сухих» гола.

Впрочем, после перерыва хозяева активизировались и стали искать подходы, моменты, и все- таки свой гол забили – на 85-й минуте Салиху после углового оказался совершенно сам и головой переправил в сетку.

Забив, ЛНЗ пошел забивать еще, и нарвался на контратаку, которую уже в компенсированное время завершил Траоре.

1:4, чистая победа "Шахтера".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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