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Фесюн без сухаря. ЛНЗ и Шахтер в концовке матча обменялись голами. ВИДЕО
4:1 в пользу Шахтера
shakhtar.com
Календарь 24-го тура УПЛ открывается матчем, в котором ЛНЗ принимает "Шахтер".
Казалось, "горняки" справились уже в первом тайме, забив до перерыва 3 «сухих» гола.
Впрочем, после перерыва хозяева активизировались и стали искать подходы, моменты, и все- таки свой гол забили – на 85-й минуте Салиху после углового оказался совершенно сам и головой переправил в сетку.
Забив, ЛНЗ пошел забивать еще, и нарвался на контратаку, которую уже в компенсированное время завершил Траоре.
1:4, чистая победа "Шахтера".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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