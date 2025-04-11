Имеют преимущество. Наполи в ближайшее время вступит в переговоры по лидеру Шахтера

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков остается приоритетной трансферной целью "Наполи" в летнее трансферное окно, сообщает Europacalcio.

Как сообщает издание, интерес к 22-летнему хавбеку также проявляют другие клубы, но у "Наполи" есть преимущество благодаря установленным ранее контактам с окружением Судакова и непосредственно "Шахтером".

Отмечается, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис готов приложить усилия, чтобы оформить трансфер украинца, а переговоры могут начаться уже в ближайшее время.

Напомним, что зимой 2024 года "Наполи" предлагал "Шахтеру" за Судакова 40 млн евро, но тогда эта сума не устроила "горняков".

В текущем сезоне Георгий провел за "Шахтер" 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.