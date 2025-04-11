Не только Калюжный. Еще один хавбек Александрии не сыграет с Рухом

Делегация " Александрии " прибыла во Львов, где 12 апреля встретятся в 24 туре УПЛ с "Рухом".

Как сообщает Sport.ua, в составе делегации "горожан" отсутствует Юрий Копына, который, кстати, ранее выступал именно за "Рух". У него простудное заболевание, из-за которого он пропустил поединок предыдущего тура с "Кривбассом".

А вот Даниил Скорко, который также был на больничном с подобным диагнозом, уже вернулся в строй и завтра сможет помочь "Александрии".

Отметим, что кроме Копыны, с "Рухом" не сыграет и капитан "горожан" Иван Калюжный, у которого перебор желтых карточек.

Сейчас "Александрия" уступает в чемпионате только киевскому "Динамо", набрав 53 очка.