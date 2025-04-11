Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Калюжный. Еще один хавбек Александрии не сыграет с Рухом
Юрий Копына не успел восстановиться после простуды
Фото: ФК Александрия
Делегация "
Как сообщает Sport.ua, в составе делегации "горожан" отсутствует Юрий Копына, который, кстати, ранее выступал именно за "Рух". У него простудное заболевание, из-за которого он пропустил поединок предыдущего тура с "Кривбассом".
А вот Даниил Скорко, который также был на больничном с подобным диагнозом, уже вернулся в строй и завтра сможет помочь "Александрии".
Отметим, что кроме Копыны, с "Рухом" не сыграет и капитан "горожан" Иван Калюжный, у которого перебор желтых карточек.
Сейчас "Александрия" уступает в чемпионате только киевскому "Динамо", набрав 53 очка.
Популярное сейчас
- Шахтер громит ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN