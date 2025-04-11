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"Поразила одна вещь", - Григорчук рассказал о матче с Шахтером и разговором с президентом ЛНЗ
Итог матча с Шахтером от главного тренера Черноморца
shakhtar.com
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором
"Этот матч – серьезное событие. Сегодня мы прошли определенный тест, и я вам скажу, что мы получили информацию, которая обнадеживает. Были такие отрезки, когда я могу сказать, что это то, чего мы хотим достичь. Жаль, что это было только отрезками, но мы получили страшно важную информацию. Этот матч дал нам импульс. Мы увидели наш потенциал.
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Меня поразила еще одна вещь. В раздевалку сейчас зашел президент, который сказал такие приятные слова. Я очень ему благодарен за эти слова. Конечно, кто-то может сказать, мол, как можно быть довольным, но мне понравилась игра в атаке, игра наших форвардов. Потому что мы создавали такие моменты... Я доволен", - сказал Григорчук.
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