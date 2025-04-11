"Поразила одна вещь", - Григорчук рассказал о матче с Шахтером и разговором с президентом ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором его команда проиграла 1:4.

"Этот матч – серьезное событие. Сегодня мы прошли определенный тест, и я вам скажу, что мы получили информацию, которая обнадеживает. Были такие отрезки, когда я могу сказать, что это то, чего мы хотим достичь. Жаль, что это было только отрезками, но мы получили страшно важную информацию. Этот матч дал нам импульс. Мы увидели наш потенциал.

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