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Оболонь – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Оболонь – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Оболонь
Чрезвычайно важна встреча для обеих команд, борющихся за выживание. О таких играх говорят, что это матч за 6 очков. "Черноморец" и "Оболонь" победили в предыдущем туре, поэтому будут пытаться продолжить победную серию. Одним словом, нас ждет увлекательная игра.
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Поединок двадцать четвертого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "Черноморец" состоится в субботу, 12 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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