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Оболонь – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Оболонь – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: Оболонь

Новина українською

Чрезвычайно важна встреча для обеих команд, борющихся за выживание. О таких играх говорят, что это матч за 6 очков. "Черноморец" и "Оболонь" победили в предыдущем туре, поэтому будут пытаться продолжить победную серию. Одним словом, нас ждет увлекательная игра.

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Поединок двадцать четвертого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "Черноморец" состоится в субботу, 12 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2025 в 19:14
ребята смотрите программу МОЙ ФУТБОЛ--бесплатно
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.04.2025 в 19:14
ребята смотрите программу МОЙ ФУТБОЛ--бесплатно
Ответить
0
1

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