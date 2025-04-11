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Проблемы ЛНЗ с Макуана? Григорчук дал окончательный ответ

Премьер-лига
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Бени в порядке

Проблемы ЛНЗ с Макуана? Григорчук дал окончательный ответ

t.me/fcpolissya

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук ответил на информацию в СМИ о том, что форвард команды Бени Макуана якобы имеет проблемы с дисциплиной.

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"То, что у него складывается не так, как хотелось бы... Он набирал-набирал форму, тогда мы играли тренировочный матч и получил такую ​​травму, даже не знаю как ее охарактеризовать. И он снова пропустил две.

Сейчас он потренировался четвёртый день и вышел на поле. С ним вообще никаких проблем. Он серьезный футболист, мы очень на него рассчитываем, и в ближайшее время он будет играть на серьезном уровне", – сказал Григорчук.

Напомним, что недавно была информация, что Бени, который играет в ЛНЗ в аренде из "Полесья" продолжает "чудить" и в своей новой команде – якобы систематически нарушал дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы.

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В итоге, Макуана долго оставался без игры, но вышел на замену в матче 24-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:4).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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