Проблемы ЛНЗ с Макуана? Григорчук дал окончательный ответ

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук ответил на информацию в СМИ о том, что форвард команды Бени Макуана якобы имеет проблемы с дисциплиной.

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"То, что у него складывается не так, как хотелось бы... Он набирал-набирал форму, тогда мы играли тренировочный матч и получил такую ​​травму, даже не знаю как ее охарактеризовать. И он снова пропустил две. Сейчас он потренировался четвёртый день и вышел на поле. С ним вообще никаких проблем. Он серьезный футболист, мы очень на него рассчитываем, и в ближайшее время он будет играть на серьезном уровне", – сказал Григорчук.

Напомним, что недавно была информация, что Бени, который играет в ЛНЗ в аренде из "Полесья" продолжает "чудить" и в своей новой команде – якобы систематически нарушал дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы.

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