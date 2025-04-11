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Проблемы ЛНЗ с Макуана? Григорчук дал окончательный ответ
Бени в порядке
t.me/fcpolissya
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук ответил на информацию в СМИ о том, что форвард команды Бени Макуана якобы имеет проблемы с дисциплиной.
"То, что у него складывается не так, как хотелось бы... Он набирал-набирал форму, тогда мы играли тренировочный матч и получил такую травму, даже не знаю как ее охарактеризовать. И он снова пропустил две.
Сейчас он потренировался четвёртый день и вышел на поле. С ним вообще никаких проблем. Он серьезный футболист, мы очень на него рассчитываем, и в ближайшее время он будет играть на серьезном уровне", – сказал Григорчук.
Напомним, что недавно была информация, что Бени, который играет в ЛНЗ в аренде из "Полесья" продолжает "чудить" и в своей новой команде – якобы систематически нарушал дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы.
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В итоге, Макуана долго оставался без игры, но вышел на замену в
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