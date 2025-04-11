  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Воробей все еще верит в шансы Шахтера на чемпионство
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей все еще верит в шансы Шахтера на чемпионство

Премьер-лига
Обновлено

Маленькие, но есть

Воробей все еще верит в шансы Шахтера на чемпионство

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей высказал свое мнение о чемпионской гонке в нынешнем УПЛ.

– Относительно тройки лидеров УПЛ "Динамо", "Александрия", "Шахтер" что скажете? У дончан какие шансы побороться еще за золото?

– Шансы есть. Маленькие, но есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый. "Динамо" может потерять очки в других поединках. Но "Шахтеру" надо еще смотреть на "Александрию". Потому что это сложная команда.

В начале второго круга я думал, что "Александрия" может где-то забуксовать, а она наоборот показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки.

Читайте такжеВоробей - о полуфиналах Кубка: По матчу Полесье – Шахтер вообще непонятно

И в этом сезоне УПЛ третья сила – это "Александрия". И "Шахтеру" будет очень непросто даже "Александрию" догнать. Не все зависит от "Шахтера". Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой "Александрии" будет зависеть их будущее.

По теме
yellow-arrow
Пушич - журналисту: Вы очень негативно настроены, очень смешно это видеть
yellow-arrow
Настоящий одессит. Нигерийский кипер Черноморца поразил вокальным талантом. ВИДЕО
yellow-arrow
Пушич оценил дебют голкипера Фесюна за Шахтер
Андрей Воробей Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости