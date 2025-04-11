Воробей все еще верит в шансы Шахтера на чемпионство

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей высказал свое мнение о чемпионской гонке в нынешнем УПЛ.

– Относительно тройки лидеров УПЛ "Динамо", "Александрия", "Шахтер" что скажете? У дончан какие шансы побороться еще за золото?

– Шансы есть. Маленькие, но есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый. "Динамо" может потерять очки в других поединках. Но "Шахтеру" надо еще смотреть на "Александрию". Потому что это сложная команда.

В начале второго круга я думал, что "Александрия" может где-то забуксовать, а она наоборот показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки.

И в этом сезоне УПЛ третья сила – это "Александрия". И "Шахтеру" будет очень непросто даже "Александрию" догнать. Не все зависит от "Шахтера". Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой "Александрии" будет зависеть их будущее.