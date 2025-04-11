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Марлон Гомес: Смогли имплементировать наработки Пушича

Премьер-лига
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Бразилец отгрузил два мяча в ворота ЛНЗ

Марлон Гомес: Смогли имплементировать наработки Пушича

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес прокомментировал победу над ЛНЗ в 24-м туре УПЛ (4:1), в котором он отметился дублем.

"В первую очередь рад, что мы покидаем поле с победой. Считаю, что ЛНЗ – достойный соперник, умеющий доставлять проблемы. На предматчевой подготовке тренер отмечал, насколько важно сыграть наш футбол, не бояться идти в прессинг, активно отрабатывать на поле, проявлять здоровую агрессию, и мы сумели имплементировать эти наработки на поле и получить 3 очка.

Я не сильно сфокусирован на индивидуальных перформансах. В первую очередь, я сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу команде и выполнять установки, которые дает тренер. Я действительно рад, что сумел сегодня проявить так по-вашему качественно, но я рад, что команда качественно себя проявила.

Если оценивать тех, кто мне больше помог сегодня индивидуально – это Судаков и Бондаренко, с которыми я вышел в основе в центре поля, но безусловно, что каждый, кто вышел на поле, отдался на полную", – сказал Гомес.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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