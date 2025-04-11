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Пушич: Фантастическая победа над ЛНЗ
Шахтер со счетом 4:1 разгромил ЛНЗ
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
- Блестящий первый тайм от "Шахтера". На второй, кажется, команда вышла с несколько иным настроем. Вам так не показалось?
- Фантастическая победа с нашей стороны. На этом этапе турнира это самый важный момент. Мы провели достойную игру, особенно с учетом первого тайма. В определенной степени это нормальное явление, когда вы имеете преимущество в счете в три мяча, а во втором тайме можете немного снизить интенсивность, агрессию. Но в целом мы провели достойную игру. В определенной степени в первом тайме мы определили ход событий на вторую половину. Готовимся к следующим встречам.
- У Марлона редко бывают голевые поединки. Сегодня у него дубль и ассист. Как думаете, что влияет на его окрыленность в атаке?
- Я знаю, что у Марлона есть отличные бомбардирские способности, он уже демонстрировал это в нескольких других играх до этого. Сегодня я определил для него определенную роль в игре. Считаю, он справился с ней на отлично. Вместе с тем, он также сумел отмечаться забитыми мячами, ассистом. Это, в определенной степени, также показывает, насколько уверенно сегодня мы сыграли как команда. Я хотел бы выразить комплименты всей своей команде.
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