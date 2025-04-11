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Бразильцы Шахтера приближаются к 1 000 голам за горняков
Марлон Гомес оформил дубль в матче с ЛНЗ
shakhtar.com
Два гола хавбека "Шахтера" Марлона Гомеса в
Отсчет этой серии начался 17 августа 2002, когда первый бразилец "оранжево-черных" Брандау провел свой дебютный гол в ворота "Кривбасса". С тех пор за команду выступали уже 44 футболиста из Бразилии, 33 из которых отмечались забитыми мячами. Лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера" Луис Адриано, на счету которого 128 голов.
Сейчас в составе "горняков" выступают 9 бразильских футболистов, суммарно забивших 30 мячей. Самые результативные из них: Кевин (9 голов), Эгиналду (8 голов), Педриньо и Марлон Гомес (по 5 голов).
Отметим, что в текущем сезоне команде остается провести еще 8 матчей в УПЛ и минимум 1 поединок в Кубке Украины.
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