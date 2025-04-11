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Бразильцы Шахтера приближаются к 1 000 голам за горняков

Премьер-лига
Обновлено

Марлон Гомес оформил дубль в матче с ЛНЗ

Бразильцы Шахтера приближаются к 1 000 голам за горняков

shakhtar.com

Новина українською

Два гола хавбека "Шахтера" Марлона Гомеса в матче УПЛ с ЛНЗ (4:1) стали 997 и 998-м, что забили за клуб бразильские легионеры "горняков".

Отсчет этой серии начался 17 августа 2002, когда первый бразилец "оранжево-черных" Брандау провел свой дебютный гол в ворота "Кривбасса". С тех пор за команду выступали уже 44 футболиста из Бразилии, 33 из которых отмечались забитыми мячами. Лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера" Луис Адриано, на счету которого 128 голов.

Читайте такжеМоменты в обе стороны, но игра в пользу фаворита. ЛНЗ - Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча

Сейчас в составе "горняков" выступают 9 бразильских футболистов, суммарно забивших 30 мячей. Самые результативные из них: Кевин (9 голов), Эгиналду (8 голов), Педриньо и Марлон Гомес (по 5 голов).

Отметим, что в текущем сезоне команде остается провести еще 8 матчей в УПЛ и минимум 1 поединок в Кубке Украины.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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