Бразильцы Шахтера приближаются к 1 000 голам за горняков

Два гола хавбека "Шахтера" Марлона Гомеса в матче УПЛ с ЛНЗ (4:1) стали 997 и 998-м, что забили за клуб бразильские легионеры "горняков".

Отсчет этой серии начался 17 августа 2002, когда первый бразилец "оранжево-черных" Брандау провел свой дебютный гол в ворота "Кривбасса". С тех пор за команду выступали уже 44 футболиста из Бразилии, 33 из которых отмечались забитыми мячами. Лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера" Луис Адриано, на счету которого 128 голов.

Сейчас в составе "горняков" выступают 9 бразильских футболистов, суммарно забивших 30 мячей. Самые результативные из них: Кевин (9 голов), Эгиналду (8 голов), Педриньо и Марлон Гомес (по 5 голов).

Отметим, что в текущем сезоне команде остается провести еще 8 матчей в УПЛ и минимум 1 поединок в Кубке Украины.