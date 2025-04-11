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Пушич оценил дебют голкипера Фесюна за Шахтер
Кипер провел свой первый официальный матч за Шахтер
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил дебют голкипера Кирилла Фесюна, который провел первый матч за основную команду
"Я уже сказал ему комплименты за этот матч. Кирилл – хороший парень, настоящий профессионал. Он справился с тем, чтобы войти в игру, когда у тебя в сезоне только ритм тренировок. Все его поздравили в раздевалке", – сказал Пушич.
Отметим, что Фесюн перешел в "Шахтер" из "Колоса" летом прошлого года и сегодня занял место в воротах "горняков" из-за травмы Дмитрия Ризныка.
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