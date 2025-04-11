Пушич оценил дебют голкипера Фесюна за Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил дебют голкипера Кирилла Фесюна, который провел первый матч за основную команду в матче 24-го тура УПЛ с ЛНЗ (4:1) .

"Я уже сказал ему комплименты за этот матч. Кирилл – хороший парень, настоящий профессионал. Он справился с тем, чтобы войти в игру, когда у тебя в сезоне только ритм тренировок. Все его поздравили в раздевалке", – сказал Пушич.

Отметим, что Фесюн перешел в "Шахтер" из "Колоса" летом прошлого года и сегодня занял место в воротах "горняков" из-за травмы Дмитрия Ризныка.