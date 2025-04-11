  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич оценил дебют голкипера Фесюна за Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич оценил дебют голкипера Фесюна за Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Кипер провел свой первый официальный матч за Шахтер

Пушич оценил дебют голкипера Фесюна за Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил дебют голкипера Кирилла Фесюна, который провел первый матч за основную команду в матче 24-го тура УПЛ с ЛНЗ (4:1).

"Я уже сказал ему комплименты за этот матч. Кирилл – хороший парень, настоящий профессионал. Он справился с тем, чтобы войти в игру, когда у тебя в сезоне только ритм тренировок. Все его поздравили в раздевалке", – сказал Пушич.

Отметим, что Фесюн перешел в "Шахтер" из "Колоса" летом прошлого года и сегодня занял место в воротах "горняков" из-за травмы Дмитрия Ризныка.

По теме
yellow-arrow
Пушич - журналисту: Вы очень негативно настроены, очень смешно это видеть
yellow-arrow
Настоящий одессит. Нигерийский кипер Черноморца поразил вокальным талантом. ВИДЕО
yellow-arrow
Воробей все еще верит в шансы Шахтера на чемпионство
Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Марино Пушич Кирилл Фесюн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости