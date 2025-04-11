Пушич - журналисту: Вы очень негативно настроены, очень смешно это видеть

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 24-го тура УПЛ с ЛНЗ (4:1) .

– Поздравляю вас с победой! Мне как уроженцу Донецка было особенно приятно смотреть это вживую. Вопрос такой. В весенней части сезона "Шахтер" до этого только однажды забивал в первых таймах, а сегодня получилось отличиться сразу трижды. Благодаря чему удалось так настроить команду?

– Это вопрос на основе статистики, а она не каждый раз показывает реальную картину игры. Да, сегодня мы забили три гола в первом тайме, но было много матчей, где мы тоже забивали в первом тайме. Потому что у каждой игры есть своя история, это очень просто. Сегодня сложилось так, что мы демонстрировали отличный прессинг в первом тайме, много раз возвращали владение мячом на половине поля соперника, продолжали атаковать и потому смогли получить шансы, чтобы забить.

Однако это не только сегодня: возможно, в прошлых матчах мы не отличились в первом тайме, но создали достаточно голевых случаев, за исключением предыдущей игры. Так что самое важное – это победа. Вы не побеждаете в игре в первом тайме, поединок длится 95, иногда 99 минут, поэтому эта статистика абсолютно бесполезна, если анализировать матчи. Вы играете 99 минут, и если забили два-три раза в первом, а не во втором тайме, это не имеет значения – игра длится 90 минут. Нам удалось сегодня сделать большую разницу в первом тайме, на самом деле мы решили судьбу матча уже в первой половине – отличная работа моей команды.

– Поздравляю вас с победой! Скажите, довольны ли вы вторым таймом?

– Да, я очень доволен вторым таймом. Вы очень негативно настроены, очень смешно это видеть. Я не знаю, почему вы в таком настроении, может быть, вам так хочется. Но так нельзя. Знаете почему? Потому что одна команда победила в этом выездном матче со счетом 4:1, и у нас было много возможностей забить еще и сделать счет 5… 6… возможно, 7:1. Это вполне нормально, что команда решает судьбу матча уже в первом тайме, это сбавляет темп игры во втором тайме и дает сопернику немного больше свободы, потому что мы сделали некоторые изменения.

Но спрашивать у команды, победившей 4:1 и показывавшей сегодня такой хороший футбол, – некорректно. Но спасибо за ваши поздравления. Поэтому не стоит проявлять негатив к "Шахтеру". "Шахтер" заслуживает позитива. И вы тоже не будьте отрицательными, задавая вопрос о том, почему так прошел первый тайм. Вы должны знать, что игра длится 90 минут. Хорошо? Мы сыграли чертовски хорошо.