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Кривбасс – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов? Делитесь своими результатами в комментариях
Фото – О. Попов
12 апреля криворожский "Кривбасс" в 24 туре УПЛ 2024/25 дома сыграет против лидера первенства киевского "Динамо".
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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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