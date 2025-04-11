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Пасич: Стоило прозвучать стартовому свистку, как банально забыли об указаниях Григорчука

Премьер-лига

ЛНЗ разгромно проиграл Шахтеру

Пасич: Стоило прозвучать стартовому свистку, как банально забыли об указаниях Григорчука

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Хавбек ЛНЗ Геннадий Пасич поделился впечатлениями от поединка 24 тура УПЛ, в котором черкасский клуб проиграл "Шахтеру" 1:4.

"Досадное поражение, в котором сами виноваты. Ведь на установке тренеры настраивали нас играть в своем стиле: агрессивно, многое прессинговать, усложнять жизнь гостям в переходной фазе, активно действовать на флангах.

В конце концов, и мы перед матчем, обмениваясь мнениями, казалось, были готовы продемонстрировать свои лучшие качества. Но стоило прозвучать стартовому свистку, как создалось впечатление, что банально забыли об указаниях руководителя Романа Григорчука. Более того, уже в дебюте умудрились привезти себе целых три гола.

Можно ли было добиться перелома? Думаю, что да, если бы в конце первого тайма было засчитано взятие ворот гостей. Но арбитр после просмотра видеозаписи этого эпизода зафиксировал у нашего игрока офсайд.

Во второй 45-минутке мы прилагали усилия, чтобы быстро забить гол престижа и вернуть интригу, однако подводила реализация.

После финального свистка в нашу раздевалку вошел президент Виктор Кравченко, который нашел нужные слова, чтобы поддержать команду. Это важно, потому что в следующих турах мы будем встречаться, преимущественно, с клубами из нижней части таблицы и нужно срочно наверстывать упущенное", - сказал Пасич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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