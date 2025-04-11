Шахтер остается непобедимым для Григорчука, а его подопечные и дальше пропускают много от горняков. Анализ матча ЛНЗ – Шахтер

Солнечные Черкассы в 24-м туре посетил действующий чемпион страны – донецкий "Шахтер". И пока жители города на Днепре, по плохой "неевропейской" привычке заполнять трибуны уже после стартового свистка приходили, "горняки" приступили к делу и начали как будто продолжать предыдущие матчи этих команд.

Подопечные Романа Григорчука вышли играть по схеме 4-1-4-1, так было показано на "рисунке" перед матчем. Вместо этого черкасцы начали матч с ярко выраженными двумя опорными полузащитниками: к Кушниренко в пару "сел" играть Танковский, что было логично, потому что Вячеслав не является атакующим игроком, а больше выполняет функции "либеро". На позиции форварда у фиолетовых чаще в течение первого тайма оказывался Молло Бессала, а Френсис Момо шел на позицию слева.

Дончане с самого начала оказали давление на игроков "ЛНЗ" и затем лишь поддерживали этот компонент игры. Все игроки центральной зоны "Шахтера" располагались высоко, благодаря чему создавали преимущество в третьей зоне. Иногда доходило до того, что 4-5 игроков "горняков" атаковали центральных защитников и голкипера "ЛНЗ", у которых были "связаны ноги", полное отсутствие вариантов впереди и мало времени на принятие решений. Благодаря своему гегенпрессингу подопечные Марино Пушича позволяли поднимать свою защитную линию во вторую зону, чем моментами напоминали игру "Барселоны" в этом сезоне. Максимальная насыщенность половины поля соперника давала не только ширину и свободное пространство на флангах, но возможность быстро возвращать мяч, агрессивно вступая в отбор. Крайние защитники также часто заходили в центр, атакуя глубину команды противника, а оба атакующих полузащитника дончан – Судаков и Бондаренко – шли помогать на фланг или оставались в полуфланге, иногда вместе с вингерами "сдвоиваясь" буквально на двух квадратных метрах.

"Шахтер", который в этом матче вышел играть в третьем, нетипичном для себя по цвету комплекте, состоявшем из сине-желтого цвета, перевешивал "ЛНЗ". Как будто в цветах государственного флага "втихую" вышла играть вся сборная Украины, и хозяева не могли увидеть и физически успевать за игроками, которые приехали с более интенсивных чемпионатов. Непрерывность прессинга принесла "дивиденды", и за 20 стартовых минут сине-желтые (не забываем, о ком идет речь) "отгрузили" на черкасском стадионе три гола. На свой счет дубль записал Марлон Гомес, а также после его прострела Айди Дайко срезал мяч в собственные ворота. Мяч, забитый черкасцами позже, лишь немного улучшил настроение болельщикам и дал немного надежды футболистам в фиолетовых "джерси". Однако он был отменен из-за офсайда.

На второй тайм хозяева вышли с мгновенными заменами: три новых участника зашли в игру. Появление Эйнела Соареша и Оливье Тилля ожидалось с первых минут, но у Романа Иосифовича были свои планы. Кабовердианец ощутимо усилил игру "ЛНЗ" и нанес ударов в створ ворот столько же, сколько вся команда смогла сделать в первом тайме. Игру с персональной опекой, которую так часто любит использовать Роман Григорчук, использовали против него очень удачно и наглядно. "Шахтер" во втором тайме с серьезным преимуществом в счете и почти со "сделанной игрой" спокойно расположился по привычной для себя схеме, а линия защиты уже не была похожа на "барселоновскую", а скорее на привычную для нас "шахтеровскую" в матчах с командами уровня "Барселоны" в ЛЧ, потому что соперники шли вперед и немного поджали действующих чемпионов. Возможно, это было сделано для того, чтобы дебютант "горняков" в воротах Кирилл Фесюн (играл вместо травмированного Ризныка) вспомнил, как оно - играть официальные матчи, потому что последние проводил еще за ковалёвский "Колос".

Во второй части второго тайма черкасцы даже пытались позиционно атаковать. Что первое выделялось, так это расположение защитников: правый защитник Путря чаще шел выше, оставляя двух центральных – Салиху-Дайку (первый вышел в перерыве вместо Муравского) и левого Драмбаева втроем. К ним "приходил" Танковский и помогал разыгрывать мяч на собственной половине поля, образуя привычную четверку.

Отквитать один мяч наконец удалось. Подачу с углового "замкнул" Хайдин Салиху, забив свой первый гол в этом сезоне. Но "Шахтер" быстро вернул былое преимущество, забив в контратаке четвертый. К нему приложился уроженец Черкасс Артем Бондаренко, отдавший замечательный ассист "между двух" на Траоре. Лассина, в свою очередь, "бильярдным" выстрелом закрыл этот матч.

"Шахтер" остается неудобной и непобедимой командой для Романа Григорчука, в уровне которого сомневаться не стоит. Его команда в следующем туре отправится к аутсайдеру чемпионата - петровскому "Ингульцу", только пока непонятно куда, потому что команда "ПАПЫ" не может определиться с домашним стадионом (да, это УПЛ, крошка). Подопечных Марино Пушича в следующем туре ждет "Колос", но не забываем о доигрывании матча с "Кривбассом" в среду.