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"Было очень неприятно", - Фесюн прокомментировал свой дебютный матч за Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер победил, но кипер не остался "сухим"

"Было очень неприятно", - Фесюн прокомментировал свой дебютный матч за Шахтер

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн высказался о матче 24-го тура УПЛ (4:1) с ЛНЗ, в котором он дебютировал за "горняков".

"Очень хорошие впечатления, потому что победа. Главное, что мы выиграли, удалось помочь команде и завоевать важные три очка.

Незасчитанныйгол в первом тайме? Сложный момент, было очень неприятно, потому что мы полностью обыгрывали соперника в первом тайме. У них было несколько острых контратак, но главное, что в первом тайме удалось сохранить свои ворота нетронутыми. А во втором уже так вышло.

Во втором тайме ЛНЗ начали немного агрессивнее играть, и уже такой счет – 3:0, может где расслабились.

В моменте с голом я почти достал. Жаль, что не удалось продолжить нашу серию без пропущенных мячей. Но главное – это три очка", – сказал Фесюн.

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Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Кирилл Фесюн
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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