"Было очень неприятно", - Фесюн прокомментировал свой дебютный матч за Шахтер

Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн высказался о матче 24-го тура УПЛ (4:1) с ЛНЗ , в котором он дебютировал за "горняков".

"Очень хорошие впечатления, потому что победа. Главное, что мы выиграли, удалось помочь команде и завоевать важные три очка.

Незасчитанныйгол в первом тайме? Сложный момент, было очень неприятно, потому что мы полностью обыгрывали соперника в первом тайме. У них было несколько острых контратак, но главное, что в первом тайме удалось сохранить свои ворота нетронутыми. А во втором уже так вышло.

Во втором тайме ЛНЗ начали немного агрессивнее играть, и уже такой счет – 3:0, может где расслабились.

В моменте с голом я почти достал. Жаль, что не удалось продолжить нашу серию без пропущенных мячей. Но главное – это три очка", – сказал Фесюн.