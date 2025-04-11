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"Было очень неприятно", - Фесюн прокомментировал свой дебютный матч за Шахтер
Шахтер победил, но кипер не остался "сухим"
instagram.com/fcshakhtar
Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн высказался о
"Очень хорошие впечатления, потому что победа. Главное, что мы выиграли, удалось помочь команде и завоевать важные три очка.
Незасчитанныйгол в первом тайме? Сложный момент, было очень неприятно, потому что мы полностью обыгрывали соперника в первом тайме. У них было несколько острых контратак, но главное, что в первом тайме удалось сохранить свои ворота нетронутыми. А во втором уже так вышло.
Во втором тайме ЛНЗ начали немного агрессивнее играть, и уже такой счет – 3:0, может где расслабились.
В моменте с голом я почти достал. Жаль, что не удалось продолжить нашу серию без пропущенных мячей. Но главное – это три очка", – сказал Фесюн.
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