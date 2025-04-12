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Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото – О. Попов
UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и киевским "Динамо".
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Лидер турнирной таблицы приезжает в Кривой Рог, чтобы сыграть с местным "Кривбассом". Команда Вернидуба стремится не просто выпасть из ТОП-5, а обогнать "Полесье", чтобы забраться на четвертую строчку. Цели киевлян понятны – не терять важные зачетные пункты на финише дистанции. Сможет ли "Кривбасс" удивить "Динамо"? Или столичный гранд спокойно возьмет три очка на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 12 апреля – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
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