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Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Матч за шесть очков. В 24-м туре чемпионата Украины сойдутся конкуренты в турнирной таблице - "Заря" и "Верес". Луганский клуб пока что занимает в ней 7-е место, ровненский - 8-е.
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Поединок "Заря" - "Верес" состоится в воскресенье, 13-го апреля 2025-го года. Начало - в 18:00 по киевскому времени.
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Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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