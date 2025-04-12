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Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч за шесть очков. В 24-м туре чемпионата Украины сойдутся конкуренты в турнирной таблице - "Заря" и "Верес". Луганский клуб пока что занимает в ней 7-е место, ровненский - 8-е.

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Поединок "Заря" - "Верес" состоится в воскресенье, 13-го апреля 2025-го года. Начало - в 18:00 по киевскому времени.

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Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Зоря - Верес
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол

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