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"Такой футбол быстро надоедает всем": Григорчук – об игре ЛНЗ в защите
Команда провалила старт встречи
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Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с "Шахтером".
"Разные таймы, все это понятно. Но я более глобально хотел бы сказать. Для того, чтобы мы выглядели хорошо на протяжении многих игр, нужно еще некоторое время. На поле были такие отрезки, о которых можно сказать: "Это то, чего мы хотим достичь". Но, к сожалению, это были только отрезки.
В любом случае вы не услышите от меня негатива. Плохо только то, что мы уступили и счет мог быть другим. Я не утверждаю, что мы могли выиграть, но точно могли забить несколько мячей. Команда имеет потенциал. Мы близки к тому, чтобы играть в футбол на более качественном уровне. Нам не хватило реализации, однако моменты, которые мы создали, я бы назвал серьезными действиями в атаке. И если бы эти моменты завершились голами, мы могли бы с гордостью вспоминать о них и пересматривать их”.
"Мы проиграли. Но в дальнейшем нашем развитии полученная информация сильно нам поможет. Наш президент сказал важные, положительные слова поддержки. Мы очень сильно мотивированы. Думаю, будем в следующей игре просто на порядок сильнее.
Наши действия в начале атаки выглядели слабо. Не могу сказать, что был безумный прессинг, но давление – безусловно. Если команда хочет играть в комбинационный футбол, она должна быть очень сильно именно на этапе начала атаки. Когда стремишься играть в футбол, но допускаешь ошибку, которая приводит к пропущенному мячу, – такой футбол быстро надоедает всем.
Этот компонент мы должны настроить так, чтобы не было никакого риска. Пока у меня нет детального анализа, но, думаю, два мяча были пропущены после наших ошибок вблизи собственных ворот. Это недопустимо, особенно в играх против таких команд, которые обладают высоким индивидуальным мастерством и реализуют подобные моменты”, – рассказал Григорчук.
Черкасский коллектив проиграл пятый поединок в последних шести встречах.
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