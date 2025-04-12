  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Такой футбол быстро надоедает всем": Григорчук – об игре ЛНЗ в защите
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Такой футбол быстро надоедает всем": Григорчук – об игре ЛНЗ в защите

Премьер-лига
Обновлено

Команда провалила старт встречи

"Такой футбол быстро надоедает всем": Григорчук – об игре ЛНЗ в защите

Фото - скріншот з відео

Новина українською

Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с "Шахтером".

"Разные таймы, все это понятно. Но я более глобально хотел бы сказать. Для того, чтобы мы выглядели хорошо на протяжении многих игр, нужно еще некоторое время. На поле были такие отрезки, о которых можно сказать: "Это то, чего мы хотим достичь". Но, к сожалению, это были только отрезки.

В любом случае вы не услышите от меня негатива. Плохо только то, что мы уступили и счет мог быть другим. Я не утверждаю, что мы могли выиграть, но точно могли забить несколько мячей. Команда имеет потенциал. Мы близки к тому, чтобы играть в футбол на более качественном уровне. Нам не хватило реализации, однако моменты, которые мы создали, я бы назвал серьезными действиями в атаке. И если бы эти моменты завершились голами, мы могли бы с гордостью вспоминать о них и пересматривать их”.

Читайте такжеРоман Григорчук о матче против Черноморца: Не можем решить проблему с нападающим

"Мы проиграли. Но в дальнейшем нашем развитии полученная информация сильно нам поможет. Наш президент сказал важные, положительные слова поддержки. Мы очень сильно мотивированы. Думаю, будем в следующей игре просто на порядок сильнее.

Наши действия в начале атаки выглядели слабо. Не могу сказать, что был безумный прессинг, но давление – безусловно. Если команда хочет играть в комбинационный футбол, она должна быть очень сильно именно на этапе начала атаки. Когда стремишься играть в футбол, но допускаешь ошибку, которая приводит к пропущенному мячу, – такой футбол быстро надоедает всем.

Этот компонент мы должны настроить так, чтобы не было никакого риска. Пока у меня нет детального анализа, но, думаю, два мяча были пропущены после наших ошибок вблизи собственных ворот. Это недопустимо, особенно в играх против таких команд, которые обладают высоким индивидуальным мастерством и реализуют подобные моменты”, – рассказал Григорчук.

Черкасский коллектив проиграл пятый поединок в последних шести встречах.

По теме
yellow-arrow
Заря - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Было очень неприятно", - Фесюн прокомментировал свой дебютный матч за Шахтер
Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар, УПЛ.ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости