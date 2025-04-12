"Такой футбол быстро надоедает всем": Григорчук – об игре ЛНЗ в защите

Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с "Шахтером".

"Разные таймы, все это понятно. Но я более глобально хотел бы сказать. Для того, чтобы мы выглядели хорошо на протяжении многих игр, нужно еще некоторое время. На поле были такие отрезки, о которых можно сказать: "Это то, чего мы хотим достичь". Но, к сожалению, это были только отрезки.

В любом случае вы не услышите от меня негатива. Плохо только то, что мы уступили и счет мог быть другим. Я не утверждаю, что мы могли выиграть, но точно могли забить несколько мячей. Команда имеет потенциал. Мы близки к тому, чтобы играть в футбол на более качественном уровне. Нам не хватило реализации, однако моменты, которые мы создали, я бы назвал серьезными действиями в атаке. И если бы эти моменты завершились голами, мы могли бы с гордостью вспоминать о них и пересматривать их”.