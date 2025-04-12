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Марлон объяснил, почему редко отмечается голами и ассистами

Премьер-лига

Вся суть в позиции на поле

Марлон объяснил, почему редко отмечается голами и ассистами

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес поделился впечатлениями от своего дубля в матче с ЛНЗ.

"Это был достойный матч в нашем исполнении. "Шахтер" продемонстрировал тот стиль игры, который мы стремимся исповедовать, показали, как мы хотим выглядеть на поле: высоко встречали соперника, создали много замечательных моментов. Возможно, могли лучше проявить себя на стадии завершения. Это очередная важная победа, одержанная в качественном стиле.

Если в целом оценивать мою низкую результативность в этот период, то большую часть матчей я проводил на позиции опорного полузащитника, что не способствует высокой результативности. Рад, что смог принять участие в трех голах команды – дважды отличился и поспособствовал автоголу. Приятно забивать или отдавать ассисты, но для самое главное – это командные достижения, поэтому я готов играть там, где меня будет видеть тренер и где я буду приносить пользу команде. А все остальное – производное”.

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"Во время игры испытывал небольшое давление в ногах. Сбросил обувь, словно освободился от этого давления, которое испытывал во время игры. Так что ничего серьезного – просто дополнительные меры безопасности. Это обычная терапия, которую необходимо пройти для лучшего самочувствия.

Я родом из Рио-де-Жанейро, где в этот период 30-40 градусов тепла, но я уже больше года в Украине и в определенной степени адаптировался. Хотя последние несколько дней действительно были очень холодными, поэтому было сложно, тем более некоторые из нас никогда в жизни не видели снега. Но мы должны привыкать – все, кто согласился приехать сюда и выступать и дарить радость болельщикам. Украина – отличная страна. Мне нравится находиться в Киеве или Львове, в зависимости от того, где должны быть согласно нашему календарю. Очень рад находиться здесь и вообще рад любой погоде!”, – отметил футболист.

Гомес в 17 турах УПЛ оформил 4 результативных действия.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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