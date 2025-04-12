Марлон объяснил, почему редко отмечается голами и ассистами

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес поделился впечатлениями от своего дубля в матче с ЛНЗ.

"Это был достойный матч в нашем исполнении. "Шахтер" продемонстрировал тот стиль игры, который мы стремимся исповедовать, показали, как мы хотим выглядеть на поле: высоко встречали соперника, создали много замечательных моментов. Возможно, могли лучше проявить себя на стадии завершения. Это очередная важная победа, одержанная в качественном стиле.

Если в целом оценивать мою низкую результативность в этот период, то большую часть матчей я проводил на позиции опорного полузащитника, что не способствует высокой результативности. Рад, что смог принять участие в трех голах команды – дважды отличился и поспособствовал автоголу. Приятно забивать или отдавать ассисты, но для самое главное – это командные достижения, поэтому я готов играть там, где меня будет видеть тренер и где я буду приносить пользу команде. А все остальное – производное”.