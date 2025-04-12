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"Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером

Премьер-лига

Хозяева предоставили слишком много свободного пространства при счете 1:3

"Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером

Фото: Аліна Єрофеєва

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Роман Григорчук доволен энтузиазмом подопечных, но команде не удалось действовать таким образом с первых минут.

"В конце матча ребята чувствовали, что мы близки к голу и могли забить в нескольких эпизодах. Да, конечно, это определенное нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому нарушению, что защитники пошли вперед и пытались забить. Было бы интересно, если бы мы забили второй гол хотя бы за 2-3 минуты до завершения. Это было бы действительно увлекательно для всех.

То, как футболисты реагировали, как старались, как шли вперед – я очень этому рад. Мы понимаем, что против такой команды, как "Шахтер", если даешь пространство и оставляешь мало игроков сзади, то получишь контратаку, тем более, если это "Шахтер" с исполнителями высокого уровня, которые такие моменты реализуют".

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"В этой ситуации я вижу только плюсы, даже несмотря на гол в наши ворота на последних минутах. Есть вещи, которые важнее. Я бы никого не обвинял. Иногда нужно менять игру, и это вовсе не означает, что мы снимаем с поля футболистов, которые плохо действовали. Мы сделали те замены, которые, на наш взгляд, могли изменить рисунок игры. К счастью, это удалось. Но у меня нет претензий к игрокам, которые были заменены.

Пока не можем с первых секунд играть в свой футбол так, как нам хочется, – уверенно и сосредоточенно. А если ты уверен, то и ошибок допускаешь меньше. В психологическом и эмоциональном компоненте мы еще не на том уровне, чтобы называть себя крепкой командой, которая, несмотря ни на что, способна демонстрировать свой футбол. Над этим нам еще предстоит работать”, – признал тренер.

20 апреля черкасский клуб будет играть против "Ингульца".

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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