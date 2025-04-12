"Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером

Роман Григорчук доволен энтузиазмом подопечных, но команде не удалось действовать таким образом с первых минут.

"В конце матча ребята чувствовали, что мы близки к голу и могли забить в нескольких эпизодах. Да, конечно, это определенное нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому нарушению, что защитники пошли вперед и пытались забить. Было бы интересно, если бы мы забили второй гол хотя бы за 2-3 минуты до завершения. Это было бы действительно увлекательно для всех.

То, как футболисты реагировали, как старались, как шли вперед – я очень этому рад. Мы понимаем, что против такой команды, как "Шахтер", если даешь пространство и оставляешь мало игроков сзади, то получишь контратаку, тем более, если это "Шахтер" с исполнителями высокого уровня, которые такие моменты реализуют".