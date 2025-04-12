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Ворскла – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Ворскла – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

Команды выполняют разные задачи в текущем сезоне. "Полесье" борется за еврокубки, а "Ворскла" находится в зоне переходных матчей. Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому ожидается бескомпромиссный поединок.

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Поединок двадцать четвертого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Полесье" состоится в воскресенье, 13 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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