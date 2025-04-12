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Ворскла – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ворскла – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Команды выполняют разные задачи в текущем сезоне. "Полесье" борется за еврокубки, а "Ворскла" находится в зоне переходных матчей. Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому ожидается бескомпромиссный поединок.
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Поединок двадцать четвертого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Полесье" состоится в воскресенье, 13 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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