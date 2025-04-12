Защитник Кривбасса рассказал, с кем легче и приятнее играть, с топ-командами или аутсайдерами УПЛ

Защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд рассказал о том, что ожидает от игры против киевского "Динамо", которая пройдет сегодня в 13:00.

Скажем, "Динамо" сейчас лидирует и настроено брать три очка в каждом матче, чтобы получить чемпионство. Против нас они будут атаковать и пытаться забить, а против атакующей команды нам будет проще играть в свой футбол и выбегать в контратаки. Считаю, у нас будут свои моменты в игре против команды, которая играет в открытый футбол.

Правда ли, что против топ-команд играть иногда легче и приятнее, чем против аутсайдеров?