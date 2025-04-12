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Защитник Кривбасса рассказал, с кем легче и приятнее играть, с топ-командами или аутсайдерами УПЛ

Премьер-лига

Проанализировал грядущую игру с киевлянами

Защитник Кривбасса рассказал, с кем легче и приятнее играть, с топ-командами или аутсайдерами УПЛ

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд рассказал о том, что ожидает от игры против киевского "Динамо", которая пройдет сегодня в 13:00.

Скажем, "Динамо" сейчас лидирует и настроено брать три очка в каждом матче, чтобы получить чемпионство. Против нас они будут атаковать и пытаться забить, а против атакующей команды нам будет проще играть в свой футбол и выбегать в контратаки. Считаю, у нас будут свои моменты в игре против команды, которая играет в открытый футбол.

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Правда ли, что против топ-команд играть иногда легче и приятнее, чем против аутсайдеров?

"Да, я считаю, что приятнее играть против топ-команд.

Зато, когда играешь против команд из нижней части таблицы, они закрываются, и против них сложно. Например, наш матч с "Ингульцом" - соперник выбрал очень закрытую модель игры, и мы не смогли продемонстрировать свои лучшие качества, были вынуждены все время играть позиционно, а это непросто."

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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