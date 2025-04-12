Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Игровая суббота в родной УПЛ стартует сразу центральным поединком всего 24-го тура. В частности, имеем дело с серебряным и бронзовым призерами прошлой кампании украинского первенства. В Кривом Роге "Кривбассс" под руководством Юрия Вернидуба будет принимать киевское "Динамо" Александра Шовковского.

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Первая встреча между этими коллективами в текущем сезоне завершилась домашней победой "бело-синих" - киевляне тогда на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского обыграли криворожан со счетом 2:1.

Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 24-й тур. 12.04.2025

Кривой Рог, стадион "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 "Динамо"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ