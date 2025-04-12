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Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Игровая суббота в родной УПЛ стартует сразу центральным поединком всего 24-го тура. В частности, имеем дело с серебряным и бронзовым призерами прошлой кампании украинского первенства. В Кривом Роге "Кривбассс" под руководством Юрия Вернидуба будет принимать киевское "Динамо" Александра Шовковского.
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Первая встреча между этими коллективами в текущем сезоне завершилась домашней победой "бело-синих" - киевляне тогда на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского обыграли криворожан со счетом 2:1.
Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 24-й тур. 12.04.2025
Кривой Рог, стадион "Горняк"
"Кривбасс" 13:00 "Динамо"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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