Проанализировал соперников. Форвард Руха поделился мыслями о подопечных Руслана Ротаня

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился своими мыслями о сегодняшних соперниках львовской команды - "Александрии".

Ярослав, начнем с ближайшего тура. "Рух" и ФК "Александрия" регулярно играют вничью. Готовы ломать эту серию в свою пользу?

Посмотрим, посмотрим. Легко нам точно не будет, но просто так не собираемся дарить очки дома.

Как тебе ФК "Александрия" в этом сезоне?

Хорошая команда, имеет свою идею, играют через короткий пас, хорошо прессингуют. Стандарты хорошо выполняют.