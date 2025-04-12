Премьер-лига
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Проанализировал соперников. Форвард Руха поделился мыслями о подопечных Руслана Ротаня
Смогут продолжить победную серию после выигрыша против Колоса?
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился своими мыслями о сегодняшних соперниках львовской команды - "Александрии".
Ярослав, начнем с ближайшего тура. "Рух" и ФК "Александрия" регулярно играют вничью. Готовы ломать эту серию в свою пользу?
Посмотрим, посмотрим. Легко нам точно не будет, но просто так не собираемся дарить очки дома.
Как тебе ФК "Александрия" в этом сезоне?
Хорошая команда, имеет свою идею, играют через короткий пас, хорошо прессингуют. Стандарты хорошо выполняют.
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Не люблю футбол (Хорол)
12.04.2025 в 10:48
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