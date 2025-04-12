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Проанализировал соперников. Форвард Руха поделился мыслями о подопечных Руслана Ротаня

Премьер-лига

Смогут продолжить победную серию после выигрыша против Колоса?

Проанализировал соперников. Форвард Руха поделился мыслями о подопечных Руслана Ротаня

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился своими мыслями о сегодняшних соперниках львовской команды - "Александрии".

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Ярослав, начнем с ближайшего тура. "Рух" и ФК "Александрия" регулярно играют вничью. Готовы ломать эту серию в свою пользу?

Посмотрим, посмотрим. Легко нам точно не будет, но просто так не собираемся дарить очки дома.

Как тебе ФК "Александрия" в этом сезоне?

Хорошая команда, имеет свою идею, играют через короткий пас, хорошо прессингуют. Стандарты хорошо выполняют.

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Рух (Львов) Ярослав Карабин
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
12.04.2025 в 10:48
Та до лампочки всі ці ігри.Всерііно в єврокубках дальше першого раунду не пройдуть.
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
12.04.2025 в 10:48
Та до лампочки всі ці ігри.Всерііно в єврокубках дальше першого раунду не пройдуть.
Ответить
0
0

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