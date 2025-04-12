Рух - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Украину в апреле вернулась зима, но это не повод не играть в футбол. И в рамках 24-го тура УПЛ в субботу, 12 апреля, "Рух" примет "Александрию". Диспозиция у команд на весеннюю часть сезона разная. "Рух" после всех этих зимних пертурбаций с "Карпатами" находится в свободном полете, болтаясь в середине таблице и особых задач перед собой не ставя.

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Ну а "Александрия" продолжает сенсационно поддавливать грандов, и чем ближе к концу сезона, тем больше разговоров о втором и (только тссс), даже первом месте в таблице.

Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 24-й тур. 12.04.2025

Львов, стадион "Арена Львов"

"Рух" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ