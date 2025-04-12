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Оболонь - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Оболонь
Обе команды в текущем сезоне выступают не очень удачно и находятся в аутсайдерах. Очный матч - шанс для каждого из соперников улучшить свое положение и побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.
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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 24-й тур. 12.04.2025
Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 18:00 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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