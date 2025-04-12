Игрок Кривбасса рассказал, настроена ли команда на матчи с грандами УПЛ

Защитник криворожского "Кривбасса" Владимир Виливальд прокомментировал матч доигрывания с "Шахтером", который состоится через три дня после игры с "Динамо".

"Всегда непросто, когда между двумя серьезными соперниками небольшой промежуток времени. В таких случаях трудно восстанавливаться. Поэтому тренерский штаб очень грамотно построил тренировочный процесс, чтобы к таким важным матчам мы подходили в оптимальных кондициях.

Что касается матча с "Шахтером": еще в марте после игры с "Ворсклой" мы обсуждали то, что впереди очень сложный отрезок чемпионата – поединки против "Александрии", "Динамо" и "Шахтера", поэтому команда должна была ментально настроиться на это испытание".