Андрей Ярмоленко: великий, но лишний?

Возвращение легенды в родной клуб — всегда больше, чем просто трансфер. Это символ. Это эмоции. Это обещание, что старые добрые времена могут вернуться. Когда в 2023 году "Динамо" официально объявило о возвращении Андрея Ярмоленко, фанаты разрывали комментарии: "вот теперь заживем", "наш лидер дома", "все, пошла перестройка". Прошло время и сейчас в головах болельщиков летают совершенно другие мысли.

Киевское "Динамо" в последние годы утратило не только лидерство в УПЛ, но и самоидентичность. Это в текущем сезоне Шовковский имеет весомый отрыв от преследователей и доминирует на фоне остальных. Но что было ранее? Команда будто застряла между "проектом Луческу" и хаотичной ставкой на молодежь. На этом фоне возвращение Ярмоленко казалось логичным: нужен был кто-то, кто скажет: "я здесь, я все помню, я поведу". Он должен был стать гайдлайном между "Динамо" эпохи Шовковского, Гусева, Рыбки и новыми, необстрелянными молодыми талантами. Только проблема в том, что Ярмоленко вернулся не из 2015-го, а из 2023-го, и это были два разных человека.

Гол, которого не случилось и другие рекорды

В карьере Ярмоленко многое — на грани рекорда. Ему не хватило всего одного гола, чтобы войти в эксклюзивный клуб динамовцев, забивших 100 и более мячей за киевский клуб. Болельщики ждали этот рекорд, но тогда поступило заманчивое предложение из Германии. Андрей Николаевич не мог отказаться и подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Получился относительно неплохо сезон, в котором украинец провел 18 игр и забил 3 гола. Но стоил ли этот переход того самого юбилейного мяча? Ответ на этот вопрос сможет дать лишь сам футболист, потому как фанаты для себя уже все решили.

Андрей Воробей, экс-форвард сборной:

"В темпе нынешней УПЛ он теряется. Молодежь быстрее, агрессивнее, свежее. Ярмоленко не тянет".

В сборной Украины Андрей Николаевич также находится в числе лучших, но все равно уступает Шевченко. Ярмоленко провел 125 игр в футболке национальной команды и забил 46 голов. Это не просто цифры – это подтверждение класса, стабильности и важности игрока на протяжении всей его карьеры. И пусть Шевченко забил на 2 мяча больше (48) при 111 матчах, но Ярмоленко уже стал частью "золотого фонда" украинского футбола. А количество встреч, в которых участвовал Андрей Николаевич – делает его абсолютным рекордсменом.

Также в копилке Ярмоленко еще один бомбардирский рекорд, который до этого принадлежал нынешнему тренеру национальной сборной Сергею Станиславовичу Реброву. Андрей Николаевич забил 190-й гол в составе украинских команд, а произошло это в мае 2024 в игре против "Вереса". Тогда "Динамо" Киев уверенно выиграли со счетом 3:0.

Игра в стиле slow motion

Физика — это не мнение, это факт. Скорость Ярмоленко с мячом — 27.3 км/ч. Для сравнения, у Волошина — 30.6. Он проигрывает почти всем в рывках. И здесь дело не в возрасте, так как еще во времена его выступлений в АПЛ, а именно в Вест Хэме" случился курьезный инцидент. Тогда команда Андрея Николаевича обыграла "Эвертон" и он попал в символическую сборную недели от FIFA 19 Ultimate Team. Достижение действительно серьезное, так как Ярмоленко тогда оформил дубль очень помог своей команде заработать 3 очка. Но курьез ситуации заключался в игровой карточке украинца. Его скорость была ниже того уровня, на который он рассчитывал. И в ближайшем же эфире на своей странице Андрей заявил:

"EA Sports, я очень зол. Почему моя скорость – 73? Да, я не самый быстрый, но не 73 же. Может, 80 – это нормально".

Но не только в скорости проблема. Его стиль игры сегодня — это пауза. Он тормозит атаки, принимает решения с запозданием, часто бьет в тот момент, когда нужно отдавать, и наоборот. Обводки? 0.7 за матч, из них успешных — менее 40%. Ключевые передачи? 1.3 за игру. Для игрока такой позиции — это мизер. Он словно играет в футбол образца 2012 года, где еще можно было на замахе обыграть трех и пробить издали. Но сейчас на него выходят два защитника, прессингуют третьим, и все — эпизод мертв.

Александр Денисов, ведущий и аналитик: "Ярмоленко уже не решает. Его выход на поле — скорее дань прошлому, чем вклад в настоящее".

И тут важно: это не хейт. Это объективная реальность. Он заслужил право на уважение, но не на индульгенцию от критики.

Лидерство, которое не ведет

Один из главных аргументов в пользу Ярмоленко — его ментальное лидерство. Мол, он — опыт, харизма, авторитет. Он может подойти к судье, успокоить молодого, взять на себя давление. Но в современном футболе этого мало. Молодым нужна не просто фигура, а пример. А когда ты видишь, что "пример" задыхается в каждом рывке и теряет мяч при первом контакте — это демотивирует.

Игорь Суркис честно отметил: "Футбол — не про сентиментальность. Андрей — душа команды, но мы смотрим на результат".

Четкий сигнал — клуб тоже понимает, что эмоциональная история — это хорошо, но очки в таблице важнее".

Лидер — это не тот, кто просто громко говорит. Это тот, кто тащит. Сегодня тащат другие. Но и если мы будем разбирать произошедшие инциденты, то и здесь возникнут вопросы. Совсем недавняя ситуация, где ребенок с трибун кричал сокращенную фамилию своего кумира, за которым пришел понаблюдать вживую и поддержать. Это абсолютно нормальная история, когда футболистов называют не по имени отчеству, да и возраст Андрея Николаевича сложно отнести к "почетному". Ярмоленко посчитал нужным отчитать преданного болельщика, чем только отвернул от себя огромную часть фанатской базы.

"Я считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей. Вне зависимости от статуса, от финансового положения, наши дети должны уважать старших. Только это я имел ввиду. У меня нет никакой короны на голове, никак ребенка я не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим всегда нужно относиться с уважением", – сказал футболист после матча.

Но со стороны юного болельщика не было неуважения. Почему-то игроки мирового уровня при сокращении фамилий своих любимых футболистов не обижаются и не дуют щеки. Видимо по мнению звездного Ярмоленко ребенок должен был кричать с трибун "Андрей Николаевич" и никак иначе.

Мирча Луческу в 2023 году еще дипломатично говорил: "Ярмоленко может быть полезен, но не на 90 минут. Его вклад — в раздевалке".

Это как сказать: "Он хорош, когда не играет".

С "Мистером" невозможно поспорить, потому как он лучше знает ситуацию внутри команды и раздевалке. Это абсолютно нормально, когда футболисты стареют и не могут играть на прежнем уровне. Тот же ярчайший пример в "Манчестер Сити", когда такой игрок как Кайл Уокер подошел к Пепу Гвардиоле и честно сказал о том, что хочет еще поиграть, но за границей. Англичанин четко понимает, что поддерживать уровень "горожан" уже достаточно проблематично и дает дорогу молодым.

Есть ли замена? Есть и не одна

Парадокс заключается в том, что "Динамо" сейчас богаче на таланты, чем когда-либо за последние 5 лет. Сейчас речь далеко не о лидерских качествах и влиянии в раздевалке и на поле. Эта история о амбициозной молодежи, которая готова доказывать на футбольном поле и помогать команде идти за титулами. Владислав Бражко, Валентин Рубчинский, Владислав Ванат, Назар Волошин – это будущее "Динамо" Киев, которому нужно давать возможность проявлять себя на поле. Конечно, вышеперечисленные исполнители выигрывают во многих аспектах у Андрея Николаевича, но точно не в опыте.



Кроме Ярмоленко в контекте наставничества может взять на себя эту роль Караваев или непосредственно тренер команды Александр Шовковский. Но быть на бровке и пытаться завести футболистов и находиться непосредственно на поле – это совершенно разные вещи. Очень здорово, что руководство и тренерский штаб делает акцент на молодых игроках с украинским паспортом, так как это будущее поколение нашей сборной. И тот опыт, который они получают в рамках УПЛ или на европейской арене уж точно пригодится национальной команде на предстоящем ЧМ-2026.



Всегда будет так, что опытные и звездные футболисты будут заканчивать карьеры. Так случилось в мадридском "Реале", когда ушел Тони Кроос. И тренерский штаб вместе с руководством до сих пор не смогли найти ему достойную замену. Такая история предстоит Пепу Гвардиоле, потому как Кевин Де Брюйне объявил о своем уходе. Но главное в этом всем понять, что никого менять не нужно. Андрей Николаевич Ярмоленко – это личность и достойный футболист, который один. И все, кто придут после него такие же игроки, которые будут по-своему приносить пользу клубу и добиваться трофеев.

Пути для клуба и Ярмоленко

Конечно, самым простым вариантов может быть уход. Мол все, не тянет уже футболист и с ним нужно прощаться. Но не нужно спешить, потому как Андрей Николаевич ее будет полезен клубу. Молодое поколение равняется на него, а учитывая средний возраст команды – сложно будет найти пример для подражания. Можно все сделать красиво: поблагодарить, провести прощальный матч и отпустить. Так поступают интеллигентные команды. Но поверьте, у Андрея Николаевича еще есть "порох в пороховницах".

Не стоит забывать об еще одном перспективном рекорде. В последней игре против "Левого Берега" Ярмоленко забил гол и помог своей команде выиграть. Этот мяч стал 111 в карьере футболиста в рамках Премьер-лиги. Рекорд принадлежит Максиму Шацких, который забил 124 мяча и с 2015 года, как он завершил карьеру – никто так и не смог перейти этот показатель. У Евгения Селезнева 117 голов, но он также уже закончил с футболом, потому Андрей Николаевич имеет все шансы взобраться на вершину и побить тот самый недосягаемый рекорд.



Учитывая все вышесказанное Ярмоленко обязан еще провести хотя бы сезон в футболке киевского "Динамо". Но при этом обязательно нужно обозначить четкие условия. Приоритетом идет молодежь и на них будет идти максимальный акцент. Гарантированных минут у Андрея Николаевича быть не должно. Если полезен и может изменить ход игры и забить свои голы для рекорда – выходит. Нет – не обижается и принимает, а главное понимает ситуацию. И к этому всему можно провести тренерскую трансформацию. А почему бы и нет? Если он действительно так важен – пусть будет в штабе. Работа с молодыми, скаутинг – варианты есть.

Уход великих — всегда боль. Но футбол — не про ностальгию. Везде клубы выбирают развитие, а не эмоции. У "Динамо" такой выбор прямо сейчас. Андрей Ярмоленко — это эпоха. Но все рано или поздно заканчивается. И вопрос не в том, насколько он был хорош. Он был. Вопрос в том, мешает ли он будущему. А если мешает — то никакие регалии, никакие воспоминания и никакой еще один гол не оправдывают дальнейшее пребывание на поле. Символизм важен. Но результат важнее. И у "Динамо" нет времени ждать, пока легенда сама уйдет. Настоящее требует свежей крови. И если Ярмоленко действительно лидер — он сам это поймет и уйдет достойно.