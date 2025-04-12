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Вернидуб против Шовковского. Кривбасс – Динамо: стартовые составы на матч
Претенденты на высокие места, и не только
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 24 тура УПЛ "Кривбасс" встретится с "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Кривбасс": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Клемент – Кузик, Твердохлеб, Задерака – Соса.
- Запасные: Маханьков, Фома, Виливальд, Бандейра, Юрчец, Вакулко, Ноа, Каменский, Лунев, Гонсалез, Мулик.
- "Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.
- Запасные: Моргун, Суркис, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Дячук, Лучкевич, Герреро, Беловар, Пихалонок, Пономаренко.
Перед этим матчем "Динамо" лидирует в турнирной таблице, "Кривбасс" идет на пятом месте. У команд 57 и 35 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. За ходом событий матча следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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