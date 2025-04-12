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В Кривом Роге объявлена ​​воздушная тревога. Матч Кривбасс – Динамо запланирован на 13:00

Премьер-лига
Обновлено

Есть риск переноса начала

В Кривом Роге объявлена ​​воздушная тревога. Матч Кривбасс – Динамо запланирован на 13:00

ФК Кривбас

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24 тура УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге примет "Динамо". Правда, начало встречи может быть перенесено.

Российские оккупанты снова угрожают своей атакой по Днепропетровской области. В Кривом Роге начала раздаваться сирена в 11:26.

Как сообщают в Воздушных Силах, это угроза применения авиационных средств поражения.

Параллельно в Киевской области угроза применения баллистики со стороны армии РФ. В столице запланирован сегодня матч “Оболонь” – “Черноморец”, но на 18:00. В восьми областях Украины и в АР Крым сейчас (12:00) воздушная тревога.

За ходом событий поединка следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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