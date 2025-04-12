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В Кривом Роге объявлена воздушная тревога. Матч Кривбасс – Динамо запланирован на 13:00
Есть риск переноса начала
ФК Кривбас
В рамках 24 тура УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге примет "Динамо". Правда, начало встречи может быть перенесено.
Российские оккупанты снова угрожают своей атакой по Днепропетровской области. В Кривом Роге начала раздаваться сирена в 11:26.
Как сообщают в Воздушных Силах, это угроза применения авиационных средств поражения.
Параллельно в Киевской области угроза применения баллистики со стороны армии РФ. В столице запланирован сегодня матч “Оболонь” – “Черноморец”, но на 18:00. В восьми областях Украины и в АР Крым сейчас (12:00) воздушная тревога.
За ходом событий поединка следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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