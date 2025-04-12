Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Увековечили. Кривбасс представил форму, посвященную трагедии в Кривом Роге
Отныне и навсегда
Фото - ФК Кривбас
"Кривбасс" представил форму, посвященную трагедии в Кривом Роге.
Клуб показал футболку, на которой выше фамилий игроков появилось девять разбитых сердец. Так "Кривбасс" увековечил память о 9 детях, которые погибли на детской площадке во время российской атаки по городу.
Криворожская команда показала фото формы.
Напомним, что количество погибших, из-за российского обстрела Кривого Рога 4 апреля достигло 20 человек. Девятерым погибшим детям было от 3 - 17 лет.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, "Кривбасс" сыграет с "Динамо" 12 апреля. Матч запланирован на 13:00, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге начало могут отложить.
Популярное сейчас
- Клопп поставил условия для работы в Реале, – Defensa Central
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Экс-защитник Барселоны работает в магазине
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны