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Увековечили. Кривбасс представил форму, посвященную трагедии в Кривом Роге

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Увековечили. Кривбасс представил форму, посвященную трагедии в Кривом Роге

Фото - ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" представил форму, посвященную трагедии в Кривом Роге.

Клуб показал футболку, на которой выше фамилий игроков появилось девять разбитых сердец. Так "Кривбасс" увековечил память о 9 детях, которые погибли на детской площадке во время российской атаки по городу.

Криворожская команда показала фото формы.

Напомним, что количество погибших, из-за российского обстрела Кривого Рога 4 апреля достигло 20 человек. Девятерым погибшим детям было от 3 - 17 лет.

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К слову, "Кривбасс" сыграет с "Динамо" 12 апреля. Матч запланирован на 13:00, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге начало могут отложить.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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