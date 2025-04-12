Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воздушная тревога повлияла на время начала матча Кривбасс – Динамо
Команды уже готовы к разминке
УПЛ
"Кривбасс" и "Динамо" сыграют очную встречу в рамках 24 тура УПЛ. Однако матч не начнется в 13:00, как было запланировано.
С 11:25 до 12:31 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки россиян. В Кривом Роге уже раздался "отбой", поэтому команды вышли на разминку и готовятся к поединку.
Новое официальное время начала встречи – 13:15.
За ходом дальнейших событий следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Кривбас
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
CVK1993 (Рівне)
12.04.2025 в 13:05
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Шахтер громит ЛНЗ, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 11 апреля
- Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 1