Воздушная тревога повлияла на время начала матча Кривбасс – Динамо

"Кривбасс" и "Динамо" сыграют очную встречу в рамках 24 тура УПЛ. Однако матч не начнется в 13:00, как было запланировано.

С 11:25 до 12:31 в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы атаки россиян. В Кривом Роге уже раздался "отбой", поэтому команды вышли на разминку и готовятся к поединку.

Новое официальное время начала встречи – 13:15.

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