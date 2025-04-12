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Воздушная тревога повлияла на время начала матча Кривбасс – Динамо

Премьер-лига

Команды уже готовы к разминке

Воздушная тревога повлияла на время начала матча Кривбасс – Динамо

УПЛ

Новина українською

"Кривбасс" и "Динамо" сыграют очную встречу в рамках 24 тура УПЛ. Однако матч не начнется в 13:00, как было запланировано.

С 11:25 до 12:31 в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы атаки россиян. В Кривом Роге уже раздался "отбой", поэтому команды вышли на разминку и готовятся к поединку.

Новое официальное время начала встречи – 13:15.

За ходом дальнейших событий следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Воздушная тревога война с россией
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1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
12.04.2025 в 13:05
Це і не дивно. Лише недолугий міг призначити цей матч в Кривому розі.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
12.04.2025 в 13:05
Це і не дивно. Лише недолугий міг призначити цей матч в Кривому розі.
Ответить
0
0

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