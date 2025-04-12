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Шахтёр назвал лучшего игрока матча против ЛНЗ

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Шахтёр назвал лучшего игрока матча против ЛНЗ

ФК Шахтар

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"Шахтёр" назвал лучшего игрока матча против "ЛНЗ".

Донецкий клуб объявил полузащитника Марлона лучшим в матче УПЛ. Бразильский футболист оформил дубль в поединке против черкасского "ЛНЗ".

В этом сезоне Марлон отметился двумя голами в четырьмя ассистами в 17-ти матчах УПЛ. Во всех турнирах бразильский полузащитник забил три гола.

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Напомним, что "Шахтёр" обыграл "ЛНЗ" со счётом 4:1 и сейчас занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с игрой в запасе против "Кривбасса".

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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