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Шахтёр назвал лучшего игрока матча против ЛНЗ
Заслуженно
ФК Шахтар
"Шахтёр" назвал лучшего игрока матча против "ЛНЗ".
Донецкий клуб объявил полузащитника Марлона лучшим в матче УПЛ. Бразильский футболист оформил дубль в поединке против черкасского "ЛНЗ".
В этом сезоне Марлон отметился двумя голами в четырьмя ассистами в 17-ти матчах УПЛ. Во всех турнирах бразильский полузащитник забил три гола.
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Напомним, что "Шахтёр" обыграл "ЛНЗ" со счётом 4:1 и сейчас занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с игрой в запасе против "Кривбасса".
Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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