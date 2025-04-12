Бывший форвард Динамо оценил шансы столичной команды на победу в УПЛ

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких поделился своими мыслями о том, какие шансы у "Динамо" на чемпионство Украины.

Какие шансы? "Динамо", какое место в турнирной таблице оно занимает? Первым, с отрывом в 4 очка от второй "Александрии". Все, как говорится, в их руках, в головах и других факторах. Все зависит от них. Это самое главное. Не надо смотреть, кто как сыграл. Все зависит от вас. Если вы выиграете все матчи, то вы чемпионы.

С "Шахтером" у "Динамо" будет еще один серьезный матч 27 апреля.

Серьезный. Да! Как всегда, несмотря на таблицу.

Но перед классико киевляне еще должны сыграть несколько матчей.

Так, "Динамо" ждет поединок против "Кривбасса" в Кривом Роге. Это тоже будет непросто.