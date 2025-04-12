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Бывший форвард Динамо оценил шансы столичной команды на победу в УПЛ
Все в их руках
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких поделился своими мыслями о том, какие шансы у "Динамо" на чемпионство Украины.
Какие шансы? "Динамо", какое место в турнирной таблице оно занимает? Первым, с отрывом в 4 очка от второй "Александрии". Все, как говорится, в их руках, в головах и других факторах. Все зависит от них. Это самое главное. Не надо смотреть, кто как сыграл. Все зависит от вас. Если вы выиграете все матчи, то вы чемпионы.
С "Шахтером" у "Динамо" будет еще один серьезный матч 27 апреля.
Серьезный. Да! Как всегда, несмотря на таблицу.
Но перед классико киевляне еще должны сыграть несколько матчей.
Так, "Динамо" ждет поединок против "Кривбасса" в Кривом Роге. Это тоже будет непросто.
Добавим, что сейчас матч "Кривбасс" - "Динамо" приостановлен из-за воздушной тревоги в Кривом Роге. За ходом игры можно будет следить в матч-центре UA-Футбол.
Затем будут матчи с "Оболонью" и матч на Кубок против "Буковины", а затем с "Шахтером". После этого можно будет смотреть на таблицу, и тогда, пожалуй, уже будет более-менее понятно.
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