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Вторая воздушная тревога в рамках матча Кривбасса и Динамо завершилась
Очередная попытка начать матч
УПЛ
“Кривбасс” и “Динамо” продолжают пытаться провести календарный матч 24 тура. Их попытки снова прервала воздушная тревога.
Официально начало поединка было запланировано на 13:00. Из-за сирены в Днепропетровской области, которая звучала с 11:25 до 12:31, стартовый свисток был смещен на 13:15.
Команды провели разминку, вышли на поле. Также почтили память погибших, убитых россиянами в Кривом Роге девять дней назад во время теракта. Арбитр уже был готов давать стартовый свисток, как снова раздалась воздушная тревога.
Она началась в 13:16. Команды и болельщики направились к укрытиям.
В 13:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги. Коллективы вышли на разминку. На 14:05 запланирован стартовый свисток.
За ходом событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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