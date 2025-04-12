Вторая воздушная тревога в рамках матча Кривбасса и Динамо завершилась

“Кривбасс” и “Динамо” продолжают пытаться провести календарный матч 24 тура. Их попытки снова прервала воздушная тревога.

Официально начало поединка было запланировано на 13:00. Из-за сирены в Днепропетровской области, которая звучала с 11:25 до 12:31, стартовый свисток был смещен на 13:15.

Команды провели разминку, вышли на поле. Также почтили память погибших, убитых россиянами в Кривом Роге девять дней назад во время теракта. Арбитр уже был готов давать стартовый свисток, как снова раздалась воздушная тревога.

Она началась в 13:16. Команды и болельщики направились к укрытиям.

В 13:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги. Коллективы вышли на разминку. На 14:05 запланирован стартовый свисток.

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