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Вторая воздушная тревога в рамках матча Кривбасса и Динамо завершилась

Премьер-лига

Очередная попытка начать матч

Вторая воздушная тревога в рамках матча Кривбасса и Динамо завершилась

УПЛ

Новина українською

“Кривбасс” и “Динамо” продолжают пытаться провести календарный матч 24 тура. Их попытки снова прервала воздушная тревога.

Официально начало поединка было запланировано на 13:00. Из-за сирены в Днепропетровской области, которая звучала с 11:25 до 12:31, стартовый свисток был смещен на 13:15.

Команды провели разминку, вышли на поле. Также почтили память погибших, убитых россиянами в Кривом Роге девять дней назад во время теракта. Арбитр уже был готов давать стартовый свисток, как снова раздалась воздушная тревога.

Она началась в 13:16. Команды и болельщики направились к укрытиям.

В 13:46 было объявлено об отбое воздушной тревоги. Коллективы вышли на разминку. На 14:05 запланирован стартовый свисток.

За ходом событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
12.04.2025 в 14:36
Все розумію але керівництво Кривбасу взагалі відбите . Військова адміністрація яка надає дозвіл такі ж ує6ани . Про вболівальників вони думають... ага . І це після нещодавньої трагедії . Ідіоти
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Комментарии 2
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Полiccя (Житомир)
12.04.2025 в 14:36
Все розумію але керівництво Кривбасу взагалі відбите . Військова адміністрація яка надає дозвіл такі ж ує6ани . Про вболівальників вони думають... ага . І це після нещодавньої трагедії . Ідіоти
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CVK1993 (Рівне)
12.04.2025 в 13:55
Як казала моя бабка " їм хоч кола на голові теши".
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