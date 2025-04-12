Черноморец сыграет против Оболони без ряда игроков

По информации UA-Футбол, в сегодняшнем матче с киевской "Оболонью", который состоится в 24-м туре чемпионата УПЛ, одесский "Черноморец" не сможет рассчитывать на ряд футболистов. В клубном лазарете находятся защитник Даниил Удод и словенский полузащитник Йон Шпорн.

Первый из них выбывал из строя еще раньше, не сыграв в весенней части чемпионата еще ни одного матча. Что касается второго, то легионер получил серьезное повреждение неделю назад, в домашнем поединке с черкасским ЛНЗ. У него отрыв боковой связки коленного сустава, из-за которой словенец сможет вернуться к работе в общей группе не раньше второй половины мая.

Еще двое игроков находятся на больничном длительное время. Речь идет о полузащитниках - Артеме Присяжнюке и бразильце Жоао Нету. Оба еще в прошлом году вынуждены были лечь под хирургический нож, после чего период их реабилитации затянулся.

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А недавно, когда казалось, что Присяжнюк вот-вот вернется в строй "моряков", он получил рецидив старой травмы, что заставило его отправиться в Сербию, где он восстанавливается после очередной операции.

Помочь "Черноморцу" на столичной "Оболонь Арене" не сможет и нападающий Алексей Хобленко. Причина его отсутствия в составе команды Александра Кучера имеет дисциплинарный характер - он не сыграет из-за четвертой желтой карточки, которую он получил в матче прошлого тура с ЛНЗ.

Напомним, "Оболонь" сыграет с "Черноморцем" 12 апреля. Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени.