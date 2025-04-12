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Александрия отмечает годовщину основания клуба

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Александрия отмечает годовщину основания клуба

fco.com.ua

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ФК "Александрия" празднует годовщину со дня основания клуба. Сегодня, 12 апреля, "горожанам" исполняется 77 лет.

В частности, "Александрию" поздравила УПЛ на своем официальном сайте.

“Сегодня, отмечая 77-летие со дня основания вашего клуба, мы с гордостью вспоминаем путь, который он прошел, чтобы стать неотделимой частью современного украинского футбола и стабильно выступать в Украинской Премьер-лиге.

УПЛ искренне поздравляет ФК “Александрия”, его руководство, тренерский штаб, игроков, работников клуба и верных болельщиков с Днем рождения! Желаем новых побед, стабильного развития, ярких матчей и воплощения самых смелых футбольных мечтаний”, – говорится в поздравлении.

Также УПЛ напомнила, что самым высоким достижением клуба в рамках чемпионата являются бронзовые награды в сезоне 2018/2019 гг. После этого команда впервые в своей истории приняла участие в групповом этапе Лиги Европы.

Сейчас “Александрия” идет на втором месте в турнирной таблице украинского первенства. Отрыв от первого "Динамо" составляет четыре очка, преимущество над третим "Шахтером" – три зачетных пункта.

Следующий матч "горожане" проведут сегодня против "Руха" во Львове.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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